Quando Diego Armando Maradona disse: “Io non ero, io sono più forte di Lionel Messi”

Ciro Ferrara ha raccontato nel suo libro “Ho visto Diego” un retroscena che tocca da vicino Diego Armando Maradona. “Nel 2013 andai a Dubai con la mia famiglia. Lì c’era anche Maradona. Riuscimmo a incontrarlo nel corso dell’ultimo giorno della nostra vacanza e ci vedemmo in un ristorante. Diego si era seduto vicino a Paolo, il mio secondo figlio, quello cui per il mio addio al calcio gli aveva prestato le scarpette per giocare. A un certo punto vidi una espressione infastidita dell’argentino”.

“Mio figlio, in pratica, aveva detto a Maradona: ‘Diego, ti posso dire una cosa? Comunque tu per me eri molto più forte di Messi’. Maradona si girò verso di lui, lo fissò negli occhi e gli disse: ‘Paolo, tu forse non hai capito una cosa. Io non ERO più forte di Messi, io SONO più forte di Messi…’. La voglia di essere considerato il migliore del pianeta gli era sempre rimasta dentro”.