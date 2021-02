Problema al polpaccio per Lorenzo Insigne: possibile panchina col Genoa

Lorenzo Insigne ha riscontrato un problema al polpaccio dopo la partita di Coppa Italia contro l’Atalanta. Stando a quanto riferito da Sky Sport, però, la botta sarebbe stata già assorbita e il lavoro a parte del capitano azzurro è indirizzato ad un recupero totale della condizione. Il capitano non è ancora al meglio, ma non è da considerare infortunato.

Per il match di domani contro il Genoa, in ogni caso, Gennaro Gattuso starebbe pensando seriamente di lasciarlo a riposo, anche perché in questa stagione è stato praticamente sempre titolare. Perderlo adesso che il Napoli affronterà la semifinale di ritorno di Coppa Italia, la Juventus in campionato e i sedicesimi di Europa League sarebbe deleterio. L’allenatore, dunque, coglierà l’occasione per gestire le fatiche dell’attaccante, la cui presenza è prevista solo in panchina, almeno dall’inizio. Al suo posto dovrebbe giocare Hirving Lozano sulla sinistra, mentre Matteo Politano titolare agirà a destra e Andrea Petagna al centro dell’attacco.