Premier League, possibile ripresa a giugno a porte chiuse

La Premier League dell’Everton di Carlo Ancelotti programma il futuro. Allenamenti da metà maggio, ripresa del campionato a porte chiuse un mese più tardi. Questo il piano per finire la stagione entro la fine di luglio. Per il momento non si tratta di indicazioni ufficiali, ma club e giocatori sono avvertiti. I vertici della Premier ipotizzano che già dal 4 maggio i giocatori, che finora sono stati costretti a casa dalle misure di lockdown, potranno intensificare i loro piani di allenamento. In questo modo potranno presentarsi in buone condizioni fisiche alla ripresa degli allenamenti, prevista entro la fine di maggio.

A conferma del fatto che il campionato si prolungherà quasi sicuramente nei mesi estivi, c’è anche la richiesta di non organizzare vacanze fuori dal Regno Unito durante le settimane in cui solitamente il campionato inglese è fermo, tra giugno e luglio. Tutti i giocatori, infine, dovranno essere reperibili e condonabili nel giro di massimo 48 ore.