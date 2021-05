Pietro Lo Monaco sottolinea: “Risposta di Aurelio De Laurentiis all’arrivo di José Mourinho? L’orgoglio non esiste”

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto in queste ore Pietro Lo Monaco, dirigente ed ex consigliere federale. “Il Napoli ha 4 partite importanti ma la più decisiva è quella contro lo Spezia, squadra rognosa che dà fastidio. Però io penso che il Napoli abbia tutte le caratteristiche per potercela fare. Gol preso contro il Cagliari? Cose che non dovrebbero capitare ma capitano. Emergenza difesa del Napoli? L’assenza di Koulibaly è notevole, sempre e comunque, perché determina. Quindi è una brutta gatta da pelare. Rrahmani però quando ha giocato ha svolto il suo lavoro sufficientemente, quindi non è il momento di pensare a chi manca, bisogna vincere”.

“Risposta di De Laurentiis all’arrivo di Mourinho? L’orgoglio non esiste, esistono le linee di possibilità dell’azienda. La Roma ha fatto un passo che potrebbe portare problemi seri se non arriverà la possibilità di supportare la cosa. Mi sorprenderei se De Laurentiis impazzisse per rispondere a questa mossa azzardata della Roma. Allegri, Sarri o Spalletti? Tre allenatori di grande spessore che valgono Mourinho. Poi sono italiani: mi sembra che il calcio si sia fermato in Portogallo con Mendes deus ex machina di tutto. Giuntoli via da Napoli? Ci sta che le parti non si separino ma andare a prendere un referente mi sembrerebbe sciocco. Juventus? Logico un momento di stasi, il Napoli ha tenuto il passo per lungo tempo e poi lo hanno ceduto anche loro”.