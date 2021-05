Pietro Lo Monaco non le manda a dire: “C’è sempre di mezzo Elseid Hysaj…”

Pietro Lo Monaco è intervenuto a Stadio Aperto, trasmissione di TMW Radio, parlando anche del Napoli. “Chi è causa del suo mal pianga se stesso. Parliamo di una delle squadre più in forma dell’ultimo scorcio, che sulla carta aveva la partita più facile da approcciare. L’ha fatto in maniera inspiegabile, senza mordente o determinazione, come fosse scapoli-ammogliati. Rivedere l’errore di Hysaj fa accapponare la pelle: un difensore di quel livello che dà le spalle alla palla senza vedere la traiettoria è inconcepibile. Perdere una qualificazione Champions in questa maniera è sconcertante”.

Per poter sfruttare le seguenti promozioni è necessario cliccare sul book di riferimento ed effettuare l’iscrizione sui seguenti siti che operano in Italia in totale sicurezza



“C’è sempre di mezzo Hysaj… Avevano avuto un altro match point, e quando fai tanta fatica e arriva il momento di chiudere, fallire così miseramente denota una debolezza caratteriale della squadra, se la sono sempre portata dietro. Gattuso ha fatto il suo lavoro, direi anche in condizioni di disagio iniziale. Non dimentichiamoci che sono stati tartassati dagli infortuni. Con i se e con i ma non si è mai vinto niente. Dà fastidio aver visto il Napoli uscire dalla Champions posando le armi ancora prima di cominciare. Il Verona ha vinto ogni duello, errori tecnici elementari… Una partita così decisiva non si affronta con quello spirito”.