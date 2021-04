Parla il padre di Pepe Reina: “Torna a Napoli sempre con piacere perché ha trascorso anni felici”

Nel corso di ‘Radio Goal’, in onda su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto in queste ore Miguel Reina, papà di Pepe, ex portiere del Napoli e prossimo avversario degli azzurri nel match contro la Lazio. “Sono stato totalmente contrario alla Superlega, è stato un errore grave quello di organizzarla ed una mancanza di rispetto per i tifosi che tengono viva la fiamma del calcio. Real Madrid? L’immagine del Real e degli altri club è stata danneggiata. La Uefa deve creare un fondo per i club in difficoltà”.

“Come sta Pepe? Sta molto bene perché fa quello che gli piace. Domani sarà emozionante giocare per la prima volta al Maradona. Torna a Napoli sempre con piacere perché ha trascorso anni felici della sua carriera ed ha lasciato tanti amici. Alla Lazio si aspettava di portare la sua personalità e l’esperienza della sua carriera ed invece si è ritrovato titolare. Era una cosa che non si aspettava, ma ogni volta che scende in campo lo fa sempre con professionalità”.