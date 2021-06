Paolo Del Genio sottolinea: “Mancanze dirigenziali? Negli anni di Maurizio Sarri nessuno parlava di questo organigramma”

Nel corso di A Tutto Napoli su Tele A, il giornalista Paolo Del Genio è tornato sul tema delle mancate proteste per gli arbitraggi. “Mancanze dirigenziali? Negli anni di Sarri nessuno parlava di questo organigramma, una cosa su cui sono d’accordo ma che viene tirata fuori solo quando si fallisce un obiettivo. A me basterebbe una persona per parlare in un certo modo in tv nel dopo-partita per chiedere rispetto, poi non dovrei dirla, ma mi dicono che la società vorrebbe farlo, ma visti i precedenti se uno fa casino la cosa poi peggiora. Il Napoli mica dorme, ma dopo alcune dichiarazioni di Aurelio De Laurentiis si sono visti tanti episodi”.

“Noi non possiamo suggerire la strategia, anche perché Aurelio De Laurentiis, che viene definito amico della Juve, è uno che ha attaccato la Juve sui debiti, ha ritirato la squadra da una premiazione, ha attaccato la famiglia Agnelli ed è l’unico ad aver attaccato Nicchi e Rizzoli definendoli i primi responsabili. Aurelio De Laurentiis quando gli è partita… l’ha detta ed il Napoli è stato arbitrato peggio. Io sono stato il primo a chiedergli di protestare”.