Paolo Del Genio è sicuro: “Io credo che 7-8 calciatori cambieranno, ma la base potrebbe restare la stessa”

Paolo Del Genio, giornalista Kiss Kiss Napoli, ha parlato dei possibili cambiamenti del Napoli di Luciano Spalletti sul mercato ai microfoni della radio ufficiale del club azzurro. “Tutti quelli che conoscono bene Luciano Spalletti danno giudizi molto positivi su di lui. Il background di Spalletti è superiore a quello di Gattuso, per questo penso che se l’organico resterà questo possa fare qualche punto in più. E ancora altri se non dovessero esserci gli infortuni di quest’anno”.

“Mercato? Bisogna vedere quali valutazioni faranno De Laurentiis e Giuntoli. Quest’organico ha fatto 43 punti nel girone di ritorno, quasi una media scudetto, ma bisognerà vedere cosa ne penserà Spalletti. Io credo che 7-8 calciatori cambieranno, ma la base potrebbe restare la stessa”, ha aggiunto il giornalista. Il Napoli è pronto a una rivoluzione della rosa che potrebbe passare anche attraverso la cessione di qualche big. Basterà Luciano Spalletti per impedirlo? Il futuro è dietro l’angolo.