Paolo Del Genio contro le teorie complottistiche su Napoli-Verona: “Sono vicende ricostruite non si sa su quali basi”

In diretta su Tele A, il giornalista Paolo Del Genio ha parlato delle curiose teorie relative a un presunto complotto che avrebbe portato al pareggio del Napoli col Verona di domenica scorsa. “Facciamo finta che queste teorie sulla richiesta di conferma di Gattuso da parte della squadra siano vere, non sarebbe comunque giustificata la prova della squadra che si gioca tanto anche personalmente. Sono vicende ricostruite non si sa su quali basi. Io giocatore perché dovrei chiedere alla società la conferma di Gattuso, sapendo che Gattuso direbbe di no al Napoli perché già d’accordo con altri?”.

“A Gattuso gli vogliamo bene, ma lo sappiamo che non s’è accordato in due giorni, ma già da tempo. Lui non le fa queste cose… Gattuso caro, ti vogliamo bene, ma noi potremmo dire ‘voi nel calcio siete uguali’, come fate voi quando dite ‘voi giornalisti’ quando invece noi siamo molto diversi l’uno dall’altro”, ha aggiunto il giornalista.