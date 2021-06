Paolo Bargiggia e il nuovo sponsor tecnico del Napoli: “Sarà un’operazione innovativa per il mondo del calcio”

Il giornalista Paolo Bargiggia ha parlato sul suo sito di un retroscena legato al nuovo sponsor tecnico del Napoli. “Si tratta della prestigiosa firma di Giorgio Armani, griffe italiana di altissmo profilo con il marchio Armani EA7. Sarà un’operazione innovativa per il mondo del calcio. Ancora una volta, il kit di maglie porterà la firma dell’artista Marcelo Burlon, quello delle maglie speciali andate a ruba in poche ore quest’anno negli store digitali, che si occuperà del design. La produzione, invece, sarà affidata proprio al gruppo di Giorgio Armani. La novità è tutta nella distribuzione”.

“Infatti, chi venderà le divise da gioco alla società di Aurelio De Laurentiis non sarà una delle due aziende sopracitate; bensì, la figlia del produttore cinematografico Valentina, già inserita nel mondo della moda. In sostanza, Valentina De Laurentiis con la sua società, fornirà al Napoli i kit per la prossima stagione, con il design di Marcelo Burlon County of Milan e la produzione di Giorgio Armani. Con questa mossa, sicuramente geniale ed innovativa per il calcio italiano, il patron del Napoli ha trovato il modo di inserire per la prima volta nel business del club anche la figlia che così potrà cominciare a guadagnare anche lei con il club di famiglia come i fratelli. Armani infatti non incasserà i guadagni derivanti dalla vendita delle maglie che andranno tutti all’azienda della secondogenita di Aurelio De Laurentiis”.