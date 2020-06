Pagelle Verona-Napoli, voti Sportmediaset e commento: “Arkadiusz Milik essenziale”

Il portale di Sportmediaset ha fornito le proprie valutazioni sugli azzurri dopo Verona-Napoli, primo match degli azzurri alla ripresa del campionato. La squadra di Gennaro Gattuso ha smaltito i festeggiamenti per la vittoria della Coppa Italia, continuando a mostrare il proprio valore sul campo. Si sogna la Champions. Ecco le pagelle dei partenopei.

MILIK 6,5 – In ombra per quasi 40 minuti, si fa trovare pronto all’appuntamento più importante, quello con il colpo di testa che decide la partita. Non al top, ma essenziale.

ZIELINSKI 7 – Tanto movimento, giocate di qualità e conclusioni pericolose. Fisicamente sta alla grande e tatticamente sta diventando, partita dopo partita, praticamente irrinunciabile per Gattuso.

LOZANO 6,5 – Gattuso lo getta nella mischia all’84’ forse più per spezzare il ritmo di gioco che per altro. Lui comunque si dimostra subito volenteroso e la rabbia con cui si fionda sul corner di Ghoulam e poi esulta dopo il gol dimostrano che la voglia di riscattarsi c’è.