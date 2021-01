Pagelle Udinese-Napoli, voti Sportmediaset e commento: Fabian Ruiz “sempre lontano dal fulcro dell’azione”

Il portale di Sportmediaset ha fornito le proprie valutazioni sul Napoli dopo il match con l’Udinese. Ecco le pagelle degli azzurri:

Insigne 6,5 – Parte molto da lontano, lavorando parecchio anche con compiti da gregario. La sua presenza è sempre rassicurante, dargli la palla è come metterla in banca, anche se sarebbe meglio vederlo più vicino alla porta avversaria. Freddo come sempre nel trasformare il rigore che porta il Napoli sull’1-0. Nel secondo tempo i suoi tentativi sono i più pericolosi.

Lozano 6,5 – Più di tutti entra in partita con voglia e determinazione. Ora che si è convinto di poter giocare bene anche a destra, ingaggia duelli appassionanti con Stryger Larsen e Samir. Da una sua iniziativa arriva il rigore che sblocca il risultato.

Petagna 6 – Fisicità pura nel cuore dell’area avversaria, un combattente nato che magari deve ancora un po’ affinare qualche fondamentale ma che funziona bene al servizio della squadra. Con una mezza acrobazia consente a Musso di diventare protagonista.

Rrahmani 4 – Una prestazione sconcertante. In questa stagione non ha praticamente mai giocato e la sua prima presenza dall’inizio si trasforma in un incubo per sè stesso e per i compagni di squadra, con due errori già nel primo tempo che potrebbero essere letali. Nell’intervallo Gattuso lo toglie per disperazione.

Zielinski 6 – La sua partita comincia praticamente alla mezz’ora, dopo una lunga latitanza dal cuore dell’azione. Solo in quel momento comincia a influire nel gioco dei suoi. E nel secondo tempo arriva alla sufficienza.

Bakayoko 6 – Pesantemente sotto tono, latitante nelle sue proverbiali chiusure in fase di non possesso, poco reattivo e anche poco coordinato con il compagno di reparto Fabian Ruiz. Però poi segna il gol decisivo di testa al 90′.

Fabian Ruiz 5 – L’ombra del giocatore che aveva attratto le attenzioni di Real Madrid e Barcellona. Sempre lontano dal fulcro dell’azione azzurra.