Pagelle Sassuolo-Napoli, voti Sportmediaset e commento: Lorenzo Insigne “trascina i compagni con le sue giocate”

Il Napoli ha pareggiato per 3-3 contro il Sassuolo al Mapei Stadium. Gli azzurri erano andati per due volte in svantaggio, ma erano riusciti a passare sul 3-2 al termine dei minuti regolamentari. Verso la fine del recupero, però, Kostas Manolas ha procurato il rigore ai favori dei neroverdi che ha negato i 3 punti al Napoli. Ecco le pagelle dei partenopei stilate dal portale di Sportmediaset:

Zielinski 6,5 – Sulla trequarti galleggia e prova qualche giocata in più dei compagni. La trova con la sesta rete del suo campionato con un mancino preciso, ma è poco supportato dai compagni.

Insigne 7 – I compagni lo cercano spesso, lui trova l’assist per Di Lorenzo nella ripresa e il gol vittoria al novantesimo. Trascina i compagni con le sue giocate.

Ruiz 5,5 – Conferma il periodo di forma complicato, mentalmente e fisicamente. Prova poche giocate incisive e va in affanno nel rincorrere gli avversari, prova ad accendersi nell’assalto finale ma spreca anche un regalo di Ferrari.