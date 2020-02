Pagelle Sampdoria-Napoli: voti Sportmediaset e commento

in

Il portale di Sportmediaset ha scelto i migliori e i peggiori del match tra Sampdoria e Napoli.

Quagliarella 7 – Evidentemente fa fatica a segnare gol brutti (o anche semplicemente normali) contro il Napoli. Dopo il colpo di tacco al volo della scorsa stagione sempre a Genova, il capitano blucerchiato si ripete con un meraviglioso destro al volo che fa partire la rimonta, poi vanificata.

Ramírez 6,5 – Buona la prestazione dell’ex che meriterebbe di andare a segno; dopo avere colpito un palo, il gol lo riesce a trovare con una splendida rovesciata che sarebbe valso il 2-2, ma il Var gli toglie questa gioia per via di un precedente fallo di mano di Gabbiadini.

Colley 5 – Decisamente non proprio una serata fortunata per lui: dopo essersi perso Milik in occasione del primo gol (causa anche scivolamento), il gambiano rimette involontariamente il pallone sui piedi di Demme che segna poi il 3-2.

Milik 7 – Spacca in due la partita dopo nemmeno tre minuti dal fischio d’inizio con un bel colpo di testa; il polacco è spesso nel vivo dell’azione degli azzurri e sfiora nel primo tempo il 3-1 con un altro stacco in avvitamento che va vicino al secondo palo.

Demme 7 – Quattordicesimo giocatore diverso del Napoli a segnare in questa stagione; primo “Diego” ad andare in rete dopo 29 anni (l’ultimo fu un certo Maradona proprio contro la Sampdoria) ma soprattutto un gol che vale tre punti preziosissimi per Gattuso.

Manolas 5,5 – Commette un ingenuo fallo su Quagliarella che stava per costare due punti al Napoli. L’ex difensore della Roma soffre tantissimo le avanzate offensive degli avversari che non sempre riesce ad arginare.