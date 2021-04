Pagelle Sampdoria-Napoli, voti Sportmediaset e commento: Fabian Ruiz “è sempre presente nelle azioni pericolose”

Il Napoli ha vinto per 0-2 in casa della Sampdoria. Gli azzurri hanno segnato un gol per tempo con Fabian Ruiz e Victor Osimhen. La caccia al quarto posto rimane dunque aperta, nonostante la recente sconfitta con la Juventus. Il rendimento ora è convincente e sono tanti gli elementi della rosa che sono tornati a brillare, proprio come lo spagnolo e il nigerinao. Ecco allora le pagelle dei partenopei stilate dal portale di Sportmediaset:

Fabian Ruiz 7: Non solo azzecca il tiro da fuori per il vantaggio ma è sempre presente nelle azioni pericolose del Napoli.

Zielinski 6,5: Mezzo voto in meno per la scarsa vena in zona-gol. Per il resto, prestazione più che convincente.

Osimhen 7: Torna al gol a modo suo (fuga solitaria e tiro mortifero) e partecipa con intelligenza alla manovra offensiva.