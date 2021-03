Pagelle Roma-Napoli, voti Sportmediaset e commento: Dries Mertens “entra nell’élite dei centenari del gol”

in

Il Napoli ha vinto per 0-2 in casa della Roma. Gli azzurri hanno segnato entrambi i gol nel primo tempo, grazie a uno scatenato Dries Mertens. Ecco le pagelle dei partenopei stilate dal portale di Sportmediaset:

Mertens 7,5 – Entra nell’élite dei centenari del gol con la maglia del Napoli in Serie A con una doppietta insolita, prima direttamente su punizione e poi di testa. Dopo un inizio complicato con qualche problema tecnico, si scatena nel tridente.

Zielinski 7 – Il primo tempo perfetto del Napoli è in buona parte merito della sua tecnica e del suo senso tattico. Tocchi rapidi, veloci che ribaltano l’azione e mandano in tilt il centrocampo giallorosso.

Koulibaly 6,5 – Tiene corta la squadra giocando sempre d’anticipo. Prova anche qualche sortita offensiva senza mai perdere di vista l’avversario. Con un errore in disimpegno però regala un’occasione alla Roma che Pellegrini stampa sul palo.