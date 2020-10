Pagelle Real Sociedad-Napoli, voti Sportmediaset e commento: “Hirving Lozano capace di reinventarsi terzino”

Il portale di Sportmediaset ha fornito le proprie valutazioni sugli azzurri dopo Real Sociedad-Napoli. La squadra di Gennaro Gattuso ha vinto per 1-0 nella seconda giornata del girone di Europa League, grazie a una rete da fuori area di Matteo Politano nel secondo tempo. Molto bene anche David Ospina, provvidenziale in un intervento nella ripresa. Ecco le pagelle dei partenopei.

Koulibaly 7 – Una prestazione di altissimo livello, in una serata tutt’altro che semplice. I fantasisti baschi sbattono contro il muro eretto da lui e Maksimovic, vedendo frustrati tutti i tentativi di entrare in porta col pallone.

Politano 6,5 – Tanto sacrificio e il merito di inventarsi una conclusione, per quanto deviata, che sblocca una partita non facile e regala i tre punti ai suoi.

Lozano 6,5 – L’attaccante svagato e distratto della scorsa stagione ha definitivamente lasciato spazio a un giocatore completo, capace anche di reinventarsi terzino in una serata difficile e in cui è richiesto a tutti grande sacrificio.