Pagelle Parma-Napoli, voti Sportmediaset e commento: “Kalidou Koulibaly si fa buggerare nel finale”

Il portale online di Sportmediaset ha fornito le proprie valutazioni sugli azzurri dopo Parma-Napoli. La squadra di Gennaro Gattuso ha conosciuto la seconda sconfitta dopo la vittoria della Coppa Italia. Da quando è ricominciato il campionato, il Napoli aveva perso solo in casa dell’Atalanta. Sono stati tre rigori a muovere il tabellino, ma a sfavore degli azzurri. Molte le critiche nei confronti dell’arbitro Antonio Giua. In generale, comunque, non sembra essere un bel momento per gli Lorenzo Insigne & co. Ecco le pagelle dei partenopei.

Lozano 6,5 – Scelto di nuovo da titolare da Gattuso, stavolta non riesce a timbrare la partita. Ma è uno dei veri acquisti del Napoli post lockdown.

Koulibaly 5,5 – Gioca una partita di grande livello, ma si fa buggerare nel finale da Kulusevski. E nel voto finale questo conta.

Di Lorenzo 6,5 – Decisivo nel salvataggio su Karamoh e Siligardi, sfiora anche il 2-1 azzurro. Se c’è uno dei suoi che non merita il ko, è lui.