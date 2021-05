Pagelle Napoli-Verona, voti Sportmediaset e commento: per Elseid Hysaj “Un brutto modo per dire addio al club”

Il Napoli ha fallito nell’ultima giornata, buttando alle ortiche la qualificazione in Champions League contro il Verona. Gli azzurri hanno pareggiato in casa terminando tra l’altro il primo tempo a reti inviolate. Al gol di Amir Rrahmani ha risposto il diagonale di Davide Faraoni. Ecco le pagelle dei partenopei azzurri stilate dal portale online di Sportmediaset:

Per poter sfruttare le seguenti promozioni è necessario cliccare sul book di riferimento ed effettuare l’iscrizione sui seguenti siti che operano in Italia in totale sicurezza



Osimhen 4,5 – L’attaccante nigeriano è la più grande delusione della serata. Non riesce mai ad andare via in velocità e sbatte costantemente contro Gunter, che lo anticipa quasi sempre.

Lozano 5 – Nelle ultime settimane si è lamentato del fatto che ultimamente Gattuso gli preferiva Politano. La gara di stasera sentenzia che il tecnico ci aveva visto giusto e stasera ha probabilmente sbagliato ad affidarsi al messicano.

Hysaj 5 – Poco propositivo sulla sua fascia di competenza, ha sulla coscienza il gol del pareggio di Faraoni che costa la Champions al Napoli. Un brutto modo per dire addio al club.