Pagelle Napoli-Udinese, voti Sportmediaset e commento: per Arkadiusz Milik “ingresso in campo da sogno”

Il portale di Sportmediaset ha fornito le proprie valutazioni sugli azzurri dopo Napoli-Udinese. La squadra di Gennaro Gattuso ha vinto in extremis per 2-1 al San Paolo, continuando a mostrare il proprio valore sul campo. Decisiva la prima marcatura azzurra di Matteo Politano. Il Napoli ritrova così la vittoria dopo due pareggi di fila. Ecco le pagelle dei partenopei.

Milik 7 – Ingresso in campo da sogno con il gol del pareggio firmato al primo pallone toccato, poi lotta tutta la gara e va anche vicino alla doppietta. Ammonito, salterà la prossima contro il Parma al Tardini.

Lobotka 5,5 – Decisamente non sfrutta al meglio l’occasione da titolare: troppo spesso impreciso e poco incisivo in fase di impostazione, viene sostituito da Demme a metà ripresa.

Politano 7,5 – Gattuso lo manda in campo per dare una scossa a 20′ dalla fine quando la partita sembra ormai indirizzata verso l’1-1 e lui decide il match con una perla che è anche il suo primo gol con la maglia del Napoli. Missione compiuta.