Pagelle Napoli-Udinese, voti Sportmediaset e commento: Fabian Ruiz è “il signore del centrocampo napoletano”

Il Napoli ha vinto per 5-1 contro l’Udinese allo Stadio Diego Armando Maradona. In gol Piotr Zielinski, Fabian Ruiz, Hirving Lozano, Giovanni Di Lorenzo e Lorenzo Insigne. La scalata degli azzurri verso la Champions League si sta avviando verso la conclusione. Ecco le pagelle dei partenopei stilate dal portale di Sportmediaset:

Osimhen 7 – Pur non segnando, anche stasera il nigeriano conferma il grandissimo momento di forma. Da una sua magia nasce l’1-0 di Zielinski, dopo che aveva regalato a Di Lorenzo un assist di testa solo da mettere dentro. Bonifazi e Musso gli negano la gioia del gol. Gattuso gli risparmia gli ultimi 20′ perché diffidato

Fabian Ruiz 7 – Il signore del centrocampo napoletano. Bakayoko fa la legna e lui detta i tempi da perfetto metronomo. Splendido il sinistro a giro del momentaneo 2-0.

Zielinski 7 – Il polacco ha il merito di sbloccare il match, facendosi trovare pronto sulla respinta di piede di Musso. La solita gara di grande qualità e quantità.