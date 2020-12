Pagelle Napoli-Torino, voti Gazzetta e CDS: si salva solo Lorenzo Insigne

I vari quotidiani non hanno certo premiato il Napoli dopo la prova scialba contro il Torino. Gara da dimenticare per molti azzurri quella col Torino, tra questi Andrea Petagna. La Gazzetta dello Sport valuta con un 5 la sua prestazione: “Bremer lo sovrasta e lui diventa un centravanti qualunque”. Voto 4.5 per il Corriere dello Sport: “Stretto nella morsa dei centrali non gliene riesce una”. Anche Matteo Politano finisce sul banco degli imputati. La Gazzetta dello Sport scrive: “Niente, non riesce a ritrovarsi. Gattuso lo sostituisce”. Più severo il Corriere dello Sport, voto 4.5: “Punta ma non salta, ci prova ma non colpisce. Un’altra brutta serata: dopo un avvio di stagione sfolgorante s’è spenta la luce”.

“Alla fine ha dovuto sistemare lui la pratica”, scrive invece su Lorenzo Insigne La Gazzetta dello Sport, che dà un 6,5 al capitano. Mezzo voto in più per il Corriere dello Sport: “Salva il Napoli con un capolavoro. Aggancia Careca a 95 gol e azzurri assoluti, Higuain e Altafini in campionato”. Per Tuttosport il suo è stato “uno dei gol più belli del campionato”.