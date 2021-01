Pagelle Napoli-Spezia, voti Sportmediaset e commento: Hirving Lozano “non riesce a entrare nel ruolo”

Il portale di Sportmediaset ha fornito le sue valutazioni sugli azzurri dopo Napoli-Spezia. Gli azzurri hanno ottenuto la prima sconfitta del 2021, alla prima partita in casa. Il Napoli era passato in vantaggio solo nella ripresa, mettendo comunque lo Spezia alle strette in molteplici occasioni. Nonostante la superiorità numerica maturata nel finale, gli uomini di Gennaro Gattuso hanno subito la beffa di una rimonta. A segno Andrea Petagna, partito peraltro dalla panchina per un problema di Matteo Politano. Scarsa la concretizzazione. Ecco le pagelle dei partenopei:

Insigne 6 – Tira in porta come nessun altro, ma sbaglia anche tanto nei momenti decisivi

Lozano 5,5 – Schierato come falso 9, non riesce a entrare nel ruolo e spreca troppo

Petagna 6,5 – Conferma di meritarsi un posto da titolare con un gol che però non serve