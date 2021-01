Pagelle Napoli-Spezia, voti Sportmediaset e commento: Hirving Lozano “Il più in forma tra gli attaccanti”

Il portale di Sportmediaset ha fornito le sue valutazioni sul Napoli che ha vinto per 4-2 contro lo Spezia ai quarti finale di Coppa Italia. A segno Kalidou Koulibaly, Hirving Lozano, Matteo Politano ed Eljif Elmas. Gli azzurri hanno faticato in più frangenti del match, ma alla fine sono riusciti ad avere la meglio. Ecco le pagelle dei partenopei:

Lozano 7 – Gattuso lo schiera da 9 e lui con la sua velocità mette in crisi la retroguardia spezzina. Bello e prezioso il gol del 2-0, rimane negli spogliatoi e la squadra ne risente. In questo momento è il più in forma tra gli attaccanti.

Insigne 6,5 – Il gol numero 100 in maglia azzurra non arriva ancora, ma gioca un primo tempo da favola impreziosito dall’assist super a Elmas.

Mertens 5 – Gattuso lo inserisce a inizio ripresa per dargli minuti e fargli ritrovare la condizione. Purtroppo per lui il Napoli smette di giocare e il belga non la vede mai.