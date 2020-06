Pagelle Napoli-SPAL, voti Sportmediaset e commento: “Fabian Ruiz cervello a centrocampo”

Il portale di Sportmediaset ha fornito le proprie valutazioni sugli azzurri dopo Napoli-SPAL, primo match degli azzurri al San Paolo dopo la ripresa del campionato. La squadra di Gennaro Gattuso ha smaltito i festeggiamenti per la vittoria della Coppa Italia, continuando a mostrare il proprio valore sul campo. Si sogna la Champions. Ecco le pagelle dei partenopei.

Mertens 7 – Un tocco vellutato per mettere subito in discesa il match, poi le solite giocate degne del suo repertorio. I movimenti sono sempre gli stessi, ma determinanti nella manovra del Napoli.

Insigne 6,5 – Gli manca solo il gol. Questione di centimetri, per ben due volte. Prima il palo a Letica battuto, poi quel fuorigioco segnalato a Mertens tramite Var dopo che la palla era finita in rete. Esce a metà ripresa, con la faccia perplessa, solo per via del turnover e del gran caldo.

Callejon 6,5 – Il terzo dei tenori partenopei si sblocca e segna il gol vittoria. Classico pendolo sulla fascia sinistra, macina km su km e scatta sempre sul filo del fuorigioco. Il prossimo anno mancherà.

Fabian Ruiz 7 – Cervello a centrocampo. Smista palloni e regala assist ai compagni, ben due oggi. Lo spagnolo alza l’asticella ed è in crescita continua.