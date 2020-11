Pagelle Napoli-Sassuolo, voti Sportmediaset e commento: “Si rivede il ‘vecchio’ Hirving Lozano”

Il portale di Sportmediaset ha fornito le proprie valutazioni sugli azzurri dopo Napoli-Sassuolo. Gli uomini di Gennaro Gattuso hanno subito in casa la prima vera sconfitta di questo campionato, escludendo quella stabilita a tavolino contro la Juventus. Dries Mertens e Victor Osimhen sono andati spesso alla conclusione, senza mai riuscire a pungere. Ecco le pagelle dei partenopei.

Lozano 5 – Dopo i tanti elogi ricevuti in questo inizio stagione, deve fare i conti con una serata in cui si rivede, a tratti, il “vecchio” Lozano. Distratto e svagato, mai pericoloso.

Osimhen 5,5 – Decisamente più nel vivo del gioco rispetto al messicano, ha comunque sulla coscienza il gol divorato nei primissimi minuti, oltre ad altre palle-gol non sfruttate a dovere.

Bakayoko 6,5 – Tanto lavoro di rottura e interdizione, che ne fa il partner ideale di Fabian Ruiz in un centrocampo che unisce al meglio quantità e qualità. Uno tra i migliori, nonostante il risultato deludente.