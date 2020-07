Pagelle Napoli-Sassuolo, voti Sportmediaset e commento: “Elseid Hysaj sblocca il risultato e si scatena”

Il portale di Sportmediaset ha fornito le proprie valutazioni sugli azzurri dopo Napoli-Sassuolo. La squadra di Gennaro Gattuso ha vinto per 2-0 al San Paolo, continuando a mostrare il proprio valore sul campo. Prima marcatura in Serie A per Elseid Hysaj, tra i migliori in campo. Nel finale il 2-0 firmato dal Allan. Il Napoli ritrova così la vittoria dopo la sconfitta di Parma. Ecco le pagelle dei partenopei.

Hysaj 7 – Sblocca il risultato dopo nemmeno 8 minuti di gioco e poi si scatena con due iniziative personale dopo le quali Milik e Insigne sfiorano il 2-0. Il difensore albanese va vicino anche al raddoppio.

Insigne 6 – Per quanto ispirato più volte dalle incursioni di Hysaj, non riesce a essere preciso sotto porta. Abbastanza clamorosa l’occasione al 20’, quando non inquadra lo specchio con un delizioso tocco sotto.

Ruiz 5,5 – La prestazione del centrocampista spagnolo non è del tutto convincente, complice anche un secondo tempo in netto calo: non solo suo, ma di tutta la squadra.