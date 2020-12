Pagelle Napoli-Sampdoria, voti Sportmediaset e commento: Kalidou Koulibaly il migliore nel primo tempo

Il portale di Sportmediaset ha fornito le sue valutazioni sugli azzurri dopo Napoli-Sampdoria. Ecco le pagelle dei partenopei:

Insigne 6,5 – Gravita molto lontano dalla porta avversaria, non si sa se per scelta o per disposizioni tattiche di Gattuso. Il problema è che lì, in quella posizione, impiega 45 minuti per arrivare al primo tiro della sua partita. Nella ripresa sale molto di tono come tutta la squadra.

Zielinski 6,5 – Il più vivo dei suoi nel primo tempo, sull’onda della prestazione di giovedì in Europa League, ma il suo attivismo sembra non essere sufficiente per dare una scossa alla squadra. Regge oltre un’ora poi cala un pochino.

Koulibaly 7 – Paradossale che nel primo tempo sia lui il migliore dei suoi, costretto com’è a usare tutto il suo fisaico e tutta la sua esperienza per andare ad arginare le micidiali ripartenze degli avversari. Nel secondo tempo con la crescita della squadra sale a dare una mano appena può.

Politano 5 – Un primo tempo decisamente spento, zero iniziative e scarso coinvoìgimento nelle vicende tattiche della squadra. Non rientra dopo l’intervallo.

Fabian Ruiz 5 – Poche idee da parte di tutti in mezzo al campo, lui ne ha per una volta ancora meno degli altri e costringe Gattuso a toglierlo alla fine del primo tempo.

Lozano 7 – L’impatto sulla partita è pesantissimo , perché entra all’inizio del secondo tempo, segna subito il gol dell’1-1, disorienta mezza difesa avversaria con i suoi movimenti, poi prende anche un palo clamoroso. Poi regala a Petagna il gol del 2-1.

Petagna 7 – Entra per dare peso alla manovra d’attacco e in realtà aggiunge anche una certa qualità. Difficile da marcare, puntuale come un orologio in occasione del 2-1 su assist di Lozano.

Mertens 6,5 – Perso in mezzo a una specie di deserto per tutto il primo tempo, quando fa la prima punta, si ritrova appena viene decentrato e oltre all’assist per l’1-1 di Lozano inventa del buon calcio.