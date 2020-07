Pagelle Napoli-Roma, voti Sportmediaset e commento: “Lorenzo Insigne fulcro di tutta la manovra offensiva”

Il portale di Sportmediaset ha fornito le proprie valutazioni sugli azzurri dopo Napoli-Roma, secondo match degli azzurri al San Paolo dopo la ripresa del campionato. La squadra di Gennaro Gattuso ha smaltito i festeggiamenti per la vittoria della Coppa Italia, continuando a mostrare il proprio valore sul campo. Ecco le pagelle dei partenopei.

Callejon 6,5 – Si divora il gol del vantaggio nel primo tempo, ma ha il merito di non abbattersi e riscattarsi nella ripresa. Per il resto la consueta qualità e puntualità nei movimenti che lo rendono una pedina essenziale.

Insigne 7 – Prima del gol che decide l’incontro dispensa per 80′ qualità a non finire. Dribbling, passaggi, movimenti tra le linee…È il fulcro di tutta la manovra offensiva del Napoli. Gattuso l’ha messo al centro del progetto, lui lo sta ripagando alla grande.

Mario Rui 7 – Per continuità di rendimento nei 90′ è senza dubbio tra i migliori dei suoi. Avanti e indietro sulla fascia, puntuale in copertura e determinante quando si sbilancia in avanti. Serve a Callejon un cioccolatino per il momentaneo 1-0.