Pagelle Napoli-Roma, voti Sportmediaset e commento: Fabian Ruiz forma con Diego Demme “una diga invalicabile”

Il portale di Sportmediaset ha fornito le proprie valutazioni sugli azzurri dopo Napoli-Roma. Gli uomini di Gennaro Gattuso hanno vinto in casa contro una Roma incerottata. Ecco le pagelle dei partenopei.

Insigne 7,5 – Prima della gara deposita un mazzo di fiori davanti alla curve per omaggiare Maradona, poi passa ai fatti sul campo. Splendida la punizione che sblocca il match, suo l’assist a Fabian Ruiz che manda i titoli di coda.

Politano 7 – Gioca solo mezzo tempo ma ha il merito di segnare un gol in stile Maradona, con uno slalom perfetto sui difensori giallorossi e palla dolcemente in rete dopo aver dribblato anche Mirante. Non ci poteva essere serata migliore per segnare una rete così bella.

Fabian Ruiz 7- Gattuso gli chiede qualità e quantità e lo spagnolo risponde presente. Con Demme forma una diga invalicabile e conferma di avere una sensibilità con il sinistro niente affatto male. Il suo gol è il pugno del ko per la Roma.