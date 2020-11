Pagelle Napoli-Rijeka, voti Sportmediaset e commento: Piotr Zielinski trova “lo spunto giusto”

Il portale di Sportmediaset ha fornito le proprie valutazioni sugli azzurri dopo Napoli-Rijeka. Gli uomini di Gennaro Gattuso hanno vinto in casa nella quarta giornata del girone di Europa League. Matteo Politano ha aperto le marcature, poi Hirving Lozano ha chiuso il discorso nel secondo tempo. Ecco le pagelle dei partenopei.

Per poter sfruttare le seguenti promozioni è necessario cliccare sul book di riferimento ed effettuare l’iscrizione sui seguenti siti che operano in Italia in totale sicurezza



Lozano 7 – Con il suo ingresso il Napoli cambia passo nel secondo tempo. Prima regala un pallone che Maksimovic spreca malamente, un minuto dopo è freddo davanti a Nevistic e realizza il gol che chiude la contesa.

Politano 6,5 – Come contro il Milan conferma di essere il più in palla dei suoi in questo periodo. Vince il duello con il napoletano Anastasio, che fa autorete per anticiparlo sul bel cross di Zielinski.

Zielinski 6,5 – La condizione non è ancora ottimale a causa del coronavirus, ma il polacco trova lo spunto giusto per l’assist-vincente che provoca l’autorete di Anastasio. Quando finisce la benzina lascia spazio a Insigne.