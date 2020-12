Pagelle Napoli-Real Sociedad, voti Sportmediaset e commento: per Lorenzo Insigne “poche invenzioni, pochi guizzi”

Il portale di Sportmediaset ha fornito le proprie valutazioni sugli azzurri dopo Napoli-Real Sociedad. Gli uomini di Gennaro Gattuso hanno pareggiato in casa contro gli spagnoli nell’ultima giornata del girone di Europa League. Di Piotr Zielinski l’unica rete per il Napoli. Ecco le pagelle dei partenopei.

Zielinski 6,5 – Partita dopo partita si è riguadagnato il ruolo da titolare, a forza di prestazioni. La perla con cui battezza la prima al “Maradona” e porta i suoi ai sedicesimi è la ciliegina sulla torta.

Lozano 6 – Anche lui, come Insigne, deve sacrificarsi molto in fase difensiva. Ha un paio di occasioni in contropiede che costringono gli avversari a interventi al limite. Quando c’è da soffrire, anche certe situazioni aiutano.

Insigne 6 – Poche invenzioni, pochi guizzi, ma tanto sacrificio in una serata che lo richiede. Non brilla come altre volte, ma fa svolge bene il suo compito di capitano e leader della squadra.