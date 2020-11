Pagelle Napoli-Milan voti Sportmediaset e commento: Matteo Politano “il più in palla”

in

Il portale di Sportmediaset ha fornito le proprie valutazioni sugli azzurri dopo Napoli-Milan. Gli uomini di Gennaro Gattuso hanno subito in casa un’altra sconfitta dopo quella con il Sassuolo. Matteo Politano è stato sicuramente il migliore degli azzurri. Ecco le pagelle dei partenopei.

Politano 6,5 – Dei quattro davanti che schiera Gattuso è di gran lunga il più in palla. Accelerazioni e giocate, soprattutto nel primo tempo. Poi èp costretto a chiedere il cambio dopo 69′ di gioco.

Bakayoko 4,5 – La prima ammonizione su Saelemaekers è probabilmente eccessiva, ma è davvero ingenuo l’intervento da dietro per fermare lo scatenato Theo Hernandez che gli costa il rosso e spegne le velleità di rimonta dei suoi

Di Lorenzo 4,5 – Serata storta per il terzino, che si divora il gol dell’1-1 colpendo la traversa da pochi passi e poi sbaglia il controllo di petto che dà il la all’azione rossonera del 2-0.