Pagelle Napoli-Lazio, voti Sportmediaset e commento: Lorenzo Insigne “si conferma ancora una volta il trascinatore di questa squadra”

Il Napoli ha battuto per 5-2 la Lazio allo Stadio Diego Armando Maradona. In gol Lorenzo Insigne (doppietta), Matteo Politano, Dries Mertens e Victor Osimhen. La scalata degli azzurri verso il quarto posto, dunque, continua. Ecco le pagelle dei partenopei stilate dal portale di Sportmediaset:

Insigne 7,5 – Si conferma ancora una volta il trascinatore di questa squadra che, grazie ai suoi 17 gol, può continuare a sognare la Champions. Freddo dal dischetto, astuto in occasione del raddoppio con un destro morbido che non lascia scampo a Reina.

Zielinski 7 – Partita sontuosa del centrocampista polacco, che si vede negare il gol per un fuorigioco e serve a Mertens il pallone del 4-0. Tanta qualità e quantità al servizio della squadra.

Politano 7 – Tra i migliori domenica contro l’Inter, l’esterno d’attacco si conferma anche stasera. Bella la rasoiata che sorprende Reina, utile anche in fase difensiva. Rischia il rigore su Immobile a fine primo tempo.