Pagelle Napoli-Lazio voti Sportmediaset e commento: “Lorenzo Insigne mette il sigillo sul predominio della squadra”

Il portale di Sportmediaset ha fornito le proprie valutazioni sugli azzurri dopo Napoli-Lazio. La squadra di Gennaro Gattuso ha vinto per 3-1 al San Paolo nell’ultima giornata di campionato, continuando a mostrare il proprio valore sul campo. Terza marcatura per Fabian Ruiz, tra i migliori. Nella ripresa il goal di Lorenzo Insigne dal dischetto e il definitivo 3-1 di Matteo Politano. Per i biancocelesti è arrivato il record di Ciro Immobile, che ha realizzato la rete numero 36 in questa edizione della Serie A. Il Napoli ritrova così la vittoria dopo la sconfitta di Milano con l’Inter. Ecco le pagelle dei partenopei.

Insigne 7 – Dal suo lato nascono tutte le azioni pericolose del Napoli. Mette il sigillo sul predominio della squadra tra prima e seconda frazione realizzando il rigore.

Mertens 6,5 – Due assist per i gol che aprono e chiudono il match del San Paolo.

Manolas 5,5 – Non una serata da ricordare per il centrale greco, ma quel che conta è che la sua squadra si tenga stretta il vantaggio.

