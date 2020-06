Pagelle Napoli-Juventus, voti Sportmediaset e commento: “Questo è il gattusismo”

in

Il portale di Sportmediaset ha fornito le proprie valutazioni sugli azzurri dopo la finale Napoli-Juventus di Coppa Italia, che ha consegnato agli azzurri il trofeo. Ecco le pagelle dei partenopei.

MERET 7 – In campo senza complessi, nonostante sia diventato secondo nelle gerarchie. Sicuro e coraggioso. La parata su Dybala ai rigori finali è fondamentale.

DI LORENZO 5,5 – Sotto gli occhi di Mancini, naviga un po’ al di sotto delle sue possibilità solite, intimidito da Alex Sandro.

MAKSIMOVIC 7 – Di testa le prende quasi tutte lui e non è un pregio da poco visto anche anche con la palla a terra non sfigura. Perfetto anche sul rigore.

KOULIBALY 6,5 – Sta tornando piano piano il fenomeno delle scorse stagioni, la ripartenza lo rivede grandissimo protagonista.

MARIO RUI 6,5 – Mister affidabilità è una definizione che gli si addice. Sbaglia poco, quasi niente, fa tutto con sapienza estrema (dal 35′ st Hysaj sv).

FABIAN RUIZ 6 – Nella veste di gregario non è esattamente a suo agio,ma quando si gioca contro la Juve anche il sacrificio è importante (dal 35′ st Allan sv).

DEMME 6,5 – Anche se lo pressano, è sempre un punto di riferimento. E a fine primo tempo potrebbe anche andare a bersaglio.

ZIELINSKI 5,5 – Trova pochi spazi e pochi spunti tra le maglie del centrocampo juventino che occupa gli spazi con attenzione (dal 42′ st Elmas sv).

CALLEJON 5 – Preferito a Politano, entra male in partita con errori di superficialità poi si limita al compitino (dal 21’ st POLITANO 5,5 – Subito un lampo quando entra ma poi rimane imbrigliato negli spazi angusti).

MERTENS 6 – Fresco di rinnovo ma in condizioni non ottimali, fatica a entrare nel cuore della partita anche per la forza dei centrali avversari. Segna il rigore decisivo (Dal 21’ st MILIK 5,5 – Carta della disperazione, frenato da condizioni fisiche ancora approssimative).

INSIGNE 6,5 – I due lampi del Napoli nel primo tempo sono suoi, all’interno di una prestazione di sostanza a tutto campo.

ALL. GATTUSO 7 – La gioca alla sua maniera ma non c’erano dubbi che andasse così. Questo è il gattusismo, ragazzi.