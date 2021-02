Pagelle Napoli-Juventus, voti Sportmediaset e commento: “prova maiuscola” per Alex Meret

Il Napoli ha vinto per 1-0 contro la Juventus allo Stadio Diego Armando Maradona. A segno Lorenzo Insigne su rigore per la centesima realizzazione in azzurro. Ecco le pagelle dei partenopei stilate dal portale di Sportmediaset:

Meret 7,5 – Chiamato all’ultimo minuto a sostituire l’infortunato Ospina, il portiere azzurro risponde con una prova maiuscola. Dopo un primo tempo tutto sommato tranquillo, nella ripresa dice no a Ronaldo, Chiesa e Morata.

Insigne 7 – Dalle lacrime di Reggio Emilia, alla gioia di stasera. Lorenzinho dimostra grande personalità e non sbaglia il pallone pesantissimo che regala rilancio e tre punti ai suoi. La vendetta è un piatto che va servito freddo.

Rrahmani 7 – Straordinaria prova difensore ex Verona, che non fa rimpiangere Koulibaly e Manolas. Si procura il rigore decisivo, poi è un autentico muro e dalla sua parte Morata e Ronaldo non passano mai. Gigante.