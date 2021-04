Pagelle Napoli-Inter, voti Sportmediaset e commento: Lorenzo Insigne “ci prova sempre”

Il Napoli ha pareggiato per 1-1 contro l’Inter allo Stadio Diego Armando Maradona. Autogol di Samir Handanovic nel primo tempo, firma di Christian Eriksen per gli ospiti nella ripresa. Ecco le pagelle dei partenopei stilate dal portale di Sportmediaset:

Osimhen 5 – Praticamente mai nel vivo del gioco. Isolato tra i difensori nerazzurri, non trova gli spazi per andare in campo aperto e non vede la porta in neanche un’occasione.

Insigne 6,5 – La fantasia del Napoli è un po’ frenata dalla grande solidità della retroguardia nerazzurra, ma lui ci prova sempre e ha il merito di dare l’accelerata decisiva in occasione dell’autogol che porta avanti i suoi.

Politano 6,5 – Risponde a un primo tempo un po’ anonimo con una ripresa da protagonista, nella quale è bravo a sfruttare un po’ di spazi che si aprono quando l’Inter prende in mano il pallino del gioco. La traversa nel finale gli nega il gol dell’ex che avrebbe lanciato i suoi in zona Champions.