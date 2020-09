Pagelle Napoli-Genoa, voti Sportmediaset e commento: “Match entusiasmante di Dries Mertens”

Il portale di Sportmediaset ha fornito le proprie valutazioni sugli azzurri dopo Napoli-Genoa. La squadra di Gennaro Gattuso ha vinto per 6-0 al San Paolo nella seconda giornata di campionato, continuando a mostrare il proprio valore sul campo. Prima doppietta in azzurro per Hirving Lozano, tra i migliori. Bene anche Dries Mertens e Victor Osimhen, benché il nigeriano non sia riuscito ad andare a segno. Ecco le pagelle dei partenopei.

Mertens 8 – Match a dir poco entusiasmante dell’attaccante belga, che prima confeziona un assist al bacio per la rete dell’1-0 di Lozano; chiude la pratica con un gran destro secco che fulmina Marchetti e regala un altro pallone d’oro al messicano per la doppietta di quest’ultimo.

Lozano 7,5 – Sblocca il risultato in avvio di partita insaccando in rete un preciso assist di Mertens con uno splendido taglio; sfiora la doppietta personale poco più tardi e la trova nella ripresa, sempre grazie al numero 14 degli azzurri.

Maksimovic 6 – Difficile trovare il peggiore del Napoli: probabilmente quello che ha convinto meno (fermo restando il contesto di un dominio assoluto) è il difensore serbo, entrato al posto dell’infortunato Manolas e al centro tra l’altro di diversi rumors di mercato.