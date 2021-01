Pagelle Napoli-Fiorentina, voti Sportmediaset e commento: Kalidou Koulibaly torna “e la sua presenza si sente”

Il Napoli ha vinto per 6-0 contro la Fiorentina allo Stadio Diego Armando Maradona. Risultato straripante degli azzurri, che sono andati a segno quasi subito con Lorenzo Insigne, autore di una doppietta. Adesso gli uomini di Gennaro Gattuso metteranno nel mirino la Supercoppa Italia di mercoledì contro la Juventus. Il morale è risalito. Dries Mertens è tornato arruolabile. Dopo le delusioni antecedenti e successive al periodo natalizio, sembra che il Napoli si stia riprendendo. In attesa che anche Victor Osimhen sia nuovamente a disposizione, bisognerà stringere i denti. Ecco le pagelle degli azzurri stilate del portale di Sportmediaset:

Per poter sfruttare le seguenti promozioni è necessario cliccare sul book di riferimento ed effettuare l’iscrizione sui seguenti siti che operano in Italia in totale sicurezza



Koulibaly 7: Torna e la sua presenza si sente, salva un gol già fatto.

Insigne 8: L’azione del terzo gol racchiude l’essenza di un giocatore che in certe giornate è immarcabile. Peccato per quel giallo.

Petagna 6,5: Non segna, ma si trasforma in assistman. Esce dolorante per un colpo al polpaccio sinistro.