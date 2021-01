Pagelle Napoli-Empoli, voti Sportmediaset e commento: Hirving Lozano “corre, inventa e segna”

Il portale di Sportmediaset ha fornito le sue valutazioni sul Napoli che ha vinto per 3-2 contro l’Empoli negli ottavi di finale di Coppa Italia. A segno Giovanni Di Lorenzo, Hirving Lozano e nella ripresa Andrea Petagna. Gli azzurri hanno faticato in più frangenti del match, ma alla fine sono riusciti ad avere la meglio. Ecco le pagelle dei partenopei:

LOZANO 7: corre, inventa e segna. Da un suo guizzo arriva il gol di Di Lorenzo, poi firma il raddoppio con un destro potente e preciso dal limite. Quando punta Zappella non c’è storia.

DI LORENZO 6,5: ordinato e preciso nelle chiusure, freddo come un bomber sotto porta. Il gol che sblocca la gara è un mix perfetto di coraggio e tempismo.

ELMAS 5,5: un po’ in difficoltà ad agire sotto punta partendo dalla zona centrale. Meglio quando inizia l’azione da sinistra, ma non brilla quando c’è da verticalizzare.

PETAGNA 6,5: gioca da boa e a fa a sportellate con tutti in area. Firma il gol che decide il match e vale i quarti di finale.