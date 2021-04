Pagelle Napoli-Crotone, voti Sportmediaset e commento: Lorenzo Insigne è “ispirato, pimpante e decisamente efficace”

in

Il Napoli ha vinto per 4-3 contro il Crotone allo Stadio Diego Armando Maradona, con gol di Lorenzo Insigne, Victor Osimhen e Dries Mertens. Ecco le pagelle dei partenopei stilate dal portale di Sportmediaset:

Per poter sfruttare le seguenti promozioni è necessario cliccare sul book di riferimento ed effettuare l’iscrizione sui seguenti siti che operano in Italia in totale sicurezza



Insigne 7,5 – Ispirato, pimpante e decisamente efficace. Il capitano azzurro disputa un primo tempo eccellente sbloccando il match con due deviazioni, ma soprattutto inventandosi un assist al volo da applausi per il raddoppio. Nella ripresa sfiora un gol da 40 metri.

Mertens 7 – Gioca dietro la punta e con i suoi movimenti e le sponde dà fluidità agli attacchi azzurri. La rete la trova ancora una punizione su calcio

Osimhen 6,5 – Dà continuità alle proprie prestazioni, ma soprattutto trova ancora la rete spingendo in fondo al sacco l’assist da mago di Insigne. Gioca meno di fisicità rispetto a quanto potrebbe.

Maksimovic 5 – In coppia con Manolas (5) combina una frittata dietro l’altra. Il greco regala la prima rete a Simy, il serbo fa altrettanto facendosi rubare palla da Messias nella rete del 3-3.