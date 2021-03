Pagelle Napoli-Bologna, voti Sportmediaset e commento: Piotr Zielinski “dà sempre l’impressione di poter inventare qualcosa”

in

Il Napoli ha vinto per 3-1 contro il Bologna allo Stadio Diego Armando Maradona, con doppietta di Lorenzo Insigne e rete di Victor Osimhen. Ecco le pagelle dei partenopei stilate dal portale di Sportmediaset:

Insigne 7,5 – Lascia alle spalle le polemiche di Reggio Emilia sbloccando il match con freddezza dal limite dell’area. Trova la doppietta che chiude il match a un quarto d’ora dalla fine, ma la differenza la fa anche in fase di copertura raddoppiando con costanza.

Zielinski 7 – Ha apparecchiato di tacco l’assist vincente per il vantaggio di Insigne, poi ha disputato tutta la contesa con un fastidio muscolare. Sulla trequarti dà sempre l’impressione di poter inventare qualcosa di decisivo e manda in porta anche Osimhen.

Osimhen 6,5 – Si lascia alle spalle mesi difficili con una galoppata tutta potenza e velocità per il gol del raddoppio. Entra nella ripresa per sfruttare gli spazi e lo fa alla perfezione, ma si divora un gol a porta vuota.