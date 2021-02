Pagelle Napoli-Benevento, voti Sportmediaset e commento: Kalidou Koulibaly “rovina la propria serata”

in

Il Napoli ha vinto per 2-0 contro il Benevento allo Stadio Diego Armando Maradona. Ecco le pagelle dei partenopei stilate dal portale di Sportmediaset:

Mertens 7 – È il suo gol numero 131 in assoluto con la maglia del Napoli nel giorno della 250esima presenza in Serie A, nonché nella serata che segna il suo ritorno da titolare. La sua zampata vincente sottomisura sblocca la formazione di Gattuso.

Politano 7 – Bravo e attento soprattutto nei primi minuti di gioco. I suoi ripiegamenti difensivi sono molto utili quando il pressing del Benevento poteva rendersi pericoloso. Da un suo cross nasce poi la prima rete del Napoli; si contende il gol del 2-0 con Di Lorenzo ma alla fine ne è lui l’autore.

Koulibaly 5,5 – Rovina la propria serata proprio nei minuti finali: davvero ingenuo il fallo da dietro commesso su Letizia in una zona del campo non particolarmente pericolosa. Il senegalese era già ammonito e costringe il Napoli a restare in dieci negli ultimi minuti.