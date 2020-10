Pagelle Napoli-AZ Alkmaar, voti Sportmediaset e commento: “Dries Mertens meno preciso del solito”

Il portale di Sportmediaset ha fornito le proprie valutazioni sugli azzurri dopo Napoli-AZ Alkmaar. La squadra di Gennaro Gattuso ha perso per 0-1 al San Paolo nella prima giornata del girone di Europa League, subendo a sorpresa un goal nel secondo tempo. Molto male Kalidou Koulibaly. Ecco le pagelle dei partenopei.

Osimhen 5,5: si muove molto per cercare la profondità e aprire spazi per gli inserimenti dei compagni, ma non brilla. Lavora molto, ma non riesce a trovare il guizzo per fare male alla difesa olandese. Fallisce un paio di buone occasioni

Ruiz 6: va al trotto, ma disegna calcio. Nel primo tempo dal suo sinistro arrivano le invenzioni migliori e le verticalizzazioni più pericolose

Mertens 5: si piazza dietro Osimhen cercando di andare a rimorchio. Si muove molto, ma è meno preciso del solito. Nel primo tempo spedisce a lato da buona posizione

Lozano 5,5: la gamba c’è e anche la voglia di fare. Senza spazi però le sue caratteristiche non fanno la differenza. Sbaglia sul gol dell’AZ

Koulibaly 5: l’AZ praticamente non attacca, ma riesce comunque a fare due errori. Sul primo Sugawara sbaglia, sul secondo De Wit non perdona

