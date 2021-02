Pagelle Napoli-Atalanta, voti Sportmediaset e commento: Hirving Lozano “perde gran parte del suo potenziale”

Il portale di Sportmediaset ha fornito le sue valutazioni sul Napoli che ha pareggiato per 0-0 contro l’Atalanta nella gara d’andata delle semifinali di Coppa Italia. Gli azzurri hanno faticato in più frangenti del match, ma alla fine sono riusciti a evitare di prendere gol. Al ritorno gli uomini di Gattuso avranno dalla loro 2 risultati su 3. Anche con un pareggio, infatti, il Napoli potrebbe volare in finale per il secondo anno di fila. Ecco le pagelle dei partenopei:

Ospina 7 – Se il Napoli rimane aggrappato alla qualificazione il merito è del portiere colombiano, che sventa le occasioni di Pessina e Muriel.

Lozano 5,5 – Schierato per necessità punta centrale, il messicano perde gran parte del suo potenziale. L’impegno non manca, ma non riesce mai a rendersi pericoloso.

Insigne 5 – Continua senza frutti la caccia al gol numero 100 con la maglia del Napoli. Spaventa Gollini a inizio gara, poi lentamente si spegne e con lui tutto l’attacco del Napoli.