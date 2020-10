Pagelle Napoli-Atalanta, voti Sportmediaset e commento: “Fabian Ruiz assoluto padrone del centrocampo”

Il portale di Sportmediaset ha fornito le proprie valutazioni sugli azzurri dopo Napoli-Atalanta. La squadra di Gennaro Gattuso ha vinto per 4-1 al San Paolo nella quarta giornata di campionato, continuando a mostrare il proprio valore sul campo. Ancora una doppietta per Hirving Lozano, tra i migliori. A segno anche Matteo Politano e Victor Osimhen. Esordio per Tiémoué Bakayoko. Ecco le pagelle dei partenopei.

Lozano 8 – Il messicano è un calciatore diverso rispetto a quello dell’anno scorso. La sua doppietta apre il match e mette in ginocchio la Dea. Con la sua velocità fa impazzire la difesa orobica, sfiora la tripletta nel finale.

Fabian Ruiz 7,5 – Assoluto padrone del centrocampo. Detta i tempi e recupera palloni, formando un’autentica diga con l’ultimo arrivato Bakayoko. Qualità e quantità a servizio dei compagni.

Bakayoko 7 – Mica male per uno che non giocava da 9 mesi. L’intesa con Fabian Ruiz è subito perfetta e dalle sue parti non si passa mai.