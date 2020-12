Pagelle Lazio-Napoli, voti Sportmediaset e commento: Mario Rui “perde un pallone velenosissimo”

Il portale di Sportmediaset ha fornito le sue valutazioni sugli azzurri dopo Lazio-Napoli. Gli azzurri, orfani di Lorenzo Insigne e Dries Mertens, sono stati battuti con un goal per tempo, a firma di Ciro Immobile e Luis Alberto. Ecco le pagelle dei partenopei:

Per poter sfruttare le seguenti promozioni è necessario cliccare sul book di riferimento ed effettuare l’iscrizione sui seguenti siti che operano in Italia in totale sicurezza



Lozano 6 – Non è nella sua serata migliore, ma la generosità non manca mai. Procura le ammonizioni a Hoedt ed Escalante, una distorsione alla caviglia sinistra lo mette ko alla mezzora del secondo tempo.

Politano 5 – La squalifica di Insigne gli regala una maglia da titolare, ma l’ex Inter non coglie la chance. Gara completamente anonima fino al sacrosanto cambio al 10′ della ripresa.

Mario Rui 4,5 – Non spinge come sa fare e perde un pallone velenosissimo da cui nasce il 2-0 di Luis Alberto che spezza le gambe ai compagni. Dopo un altro passaggio sbagliato a centrocampo, Gattuso lo toglie.