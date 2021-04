Pagelle Juventus-Napoli, voti Sportmediaset e commento: Hirving Lozano “esce a inizio ripresa senza aver lasciato traccia”

Il Napoli ha perso per 2-1 in casa della Juventus. Gli azzurri hanno segnato solo nel finale del match, su rigore. Ecco le pagelle dei partenopei stilate dal portale di Sportmediaset:

Insigne 6,5 – La manovra offensiva passa sempre dai suoi piedi, a volte anche troppo spesso. Insieme a Zielinski è l’unico che accende la luce e inventa. Il secondo rigore di fila segnato alla Juve certifica che il tabù è definitivamente sfatato, ma non basta a cambiare le sorti della serata.

Zielinski 6,5 – Si inserisce tra le linee con grande continuità, creando spesso superiorità numerica e situazioni pericolose, quasi mai trasformate in chance concrete.

Lozano 5 – Poco più di 50 minuti in campo, in cui non lo si nota praticamente mai se non per il fallo da rigore su Chiesa (non fischiato da Mariani). Esce a inizio ripresa senza aver lasciato traccia.

Hysaj 5 – Soffre maledettamente la coppia Danilo-Cuadrado, va in tilt anche su Chiesa in occasione dell’1-0 bianconero.