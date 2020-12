Pagelle Inter-Napoli, voti Sportmediaset e commento: Piotr Zielinski “si muove bene tra le linee”

Il portale di Sportmediaset ha fornito le sue valutazioni sugli azzurri dopo Inter-Napoli. Gli azzurri, rimasti in inferiorità numerica per l’espulsione di Lorenzo Insigne, sono stati battuti grazie a un calcio di rigore trasformato da Romelu Lukaku nella ripresa. Ecco le pagelle dei partenopei:

Lozano 6,5: ha gamba e spinge, saltando spesso Bastoni nell’uno contro uno. Dalla sua parte arrivano le azioni più pericolose del Napoli

Zielinski 6,5: Gattuso lo piazza a rimorchio della punta e l’Inter fatica a prendergli le misure. Si muove bene tra le linee soprattutto nel primo tempo

Bakayoko-Demme 6,5: tirano la riga davanti alla difesa e in mezzo al campo non si passa. Muscoli e personalità, ma non solo. Preziosi anche in fase di impostazione

Insigne 6: resta basso a sinistra manovrando da regista laterale. Nella ripresa inventa un tacco impossibile in area, ma Handanovic si supera. Per Massa dice qualche parola di troppo dopo il rigore e rimedia l’espulsione